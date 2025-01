Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 16:30

DEL 4 GENNAIO 2024 ORE 16.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIABILITA’ SULLE AUTOSTRADESULLA’A1-FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE PERMANGONO LE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FIRENZESTESSA SITUAZIONE MA IN DIREZIONENEL TRATTO DELLA A1-NAPOLI COMPRESO TRA FROSINONE E ANAGNI E PIU’ AVANTI ALTEZZA VALMONTONEE SULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE APPIAPASSIAMO ALLE CONSOLARIANCORA IN CODA PER INCIDENTE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDOMENTRE COMPLICI GLI ALLENAMENTI A PORTE APERTE DELLA SQUADRA CALCIOSI SONO CREATE FILE VIA DI SANTA CORNELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI, PRESTARE DUNQUE ATTENZIONEPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOPOTENZIATI I COLLEGAMENTI CON IL CENTRO PER L’EPIFANIA.