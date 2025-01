Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco in studio le autorità russe hanno chiuso temporaneamente la aeroporto pulkovo di San Pietroburgo per motivi di sicurezza così riporta la tasse Il datore della regione di leningrado ha fermato dopo la chiusura dello Scalo che un drone è stato abbattuto nella regione potevo pagina nelle Ministro della Difesa Siriano Inter abou-khadra inaugurato un incontro con i leader militari per avviare il processo di distruzione delle frazioni di integrazioni in un esercito unificato il Ministero della Difesa Siriano inizia tenere sessione organizzo con i leader militari per avviare il processo di integrazione delle fazioni è riferito l’agenzia di stampa ufficiale siriana sana la questione dell’unificazione delle forze armate è uno degli aspetti più complicati qui affronta il nuovo governo istituito dopo il rovesciamento del presidente bashar al-assad andiamo a in Italia terremoto alla Regione Sardegna il collegio regionale di garanzia elettorale ha fatto una dichiarazione di cosa ti invierà regionale per Alessandra Todde che così perderebbe anche la carica di Presidente della Regione sarebbero state rilevate delle inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale 2024 che hanno portato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione indirizzata al consiglio regionale che dovrà stabilire una data per la decisione sulla decadenza l’atto è in mobile presto il tribunale ordinario i genitori di Cecilia sala chiedono il silenzio stampa diffondendo una nota la situazione di nostra figlia dicono chiuso in una prigione di The RAM da 16 giorni complicate molto preoccupante per provare a riportare la casa il nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessarie Oltre agli sforzi delle autorità italiane anche lì l’iscrizione questi giorni abbiamo sentito l’affetto l’attenzione la solidarietà delle italiane degli italiani del mondo dell’informazione e siamo molto grati per tutto quello che ti sta facendo la fase siamo arrivati e però molto delicate la sensazione che il grande dibattito mediatico su ciò che si può si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicate lontano la soluzione per questo abbiamo deciso di da commenti dichiarazioni è già prendiamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa saremo grati continuano nella nota per il senso di responsabilità che ognuno farà mostrare accoglie questa nostra richiesta omicidio in pieno centro Bergamo un uomo di 36 anni Mama di Tupac era originario del Gambia è stata uccisa a coltellate in via Tiraboschi a i battiti al comune da Largo Porta Nuova la vittima è responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour poco distante da luogo dell’omicidio i fatti accaduti ieri pomeriggio alle 15:30 Sport supercoppa Juve Milan finisce 1-2 i rossoneri in finale per il derby contro l’Inter politici su rigore e un’autorete di gatti ribaltano il vantaggio iniziale dei bianconeri e siglato da Kid Classic di Mango la inter-atalanta finisce 20 doppietta di d’atri e lunedì grande sfida tra le due milanesi nell’alba Park Stadium è giornata anche di saldi maglioni e felpe di più richiesti di un evento promozionale più attesa dagli italiani commenta la presidente di fismo Confesercenti secondo il sondaggio realizzato da Ipsos i prodotti moda più desiderati sarei proprio maglioni e felpe ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa