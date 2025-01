Zonawrestling.net - SmackDown 03.01.2025 Finalmente Tiffy Time

Benvenuti all’analisi del primodeldalla Footprint Center di Phoenix, Arizona. Uno show storico che segna l’inizio dell’era delle tre ore per lo show blu, con tre match titolati in programma tra cui quello per il WWE Women’s Championship tra la campionessa Nia Jax e Naomi.Cody Rhodes inizia parlando di timing, dicendo che la WWE sta per cambiare tutto conche passa a 3 ore e RAW che va su Netflix. Spiega che non è cleared per combattere a causa di Kevin Owens e parla del ladder match al Royal Rumble. Drew McIntyre interrompe e sorprende tutti abbracciando Rhodes. Dice: “Non sono qui per farti del male, sono qui per aiutarti. Stai per rovinare il lavoro della tua vita. Questa è la più grande generazione di talenti nella storia della compagnia e tu sei il quarterback di tutto questo.