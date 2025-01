Anteprima24.it - Pugno in pieno volto a dipendente Anm: aggressione nella stazione di Montedonzelli

Tempo di lettura: 2 minuti“Venerdì mattina è avvenuta l’ennesimaviolenta ai danni di un agente didell’ANM in servizio presso la fermata didella linea 1 della metropolitana di Napoli.Il, nonostante in quel momento fosse da solo in, è sceso sulle banchine per invitare e dissuadere un passeggero dall’utilizzo improprio delle catenelle utilizzate per delimitare in sicurezza alcune aree e spazi della. A seguito dell’invito mosso dalANM il passeggero ha reagito sferrandogli unin, costringendo l’agente dia chiedere l’intervento del 118 per ricevere le cure del caso.Per ridurre le aggressioni ai danni del personale ANM che opera all’interno delle metropolitane la nostra organizzazione sindacale sostiene da tempo la necessità di istituire nuovamente, così come avveniva in passato, il presidio delle guardie giurate in tutte le stazioni e per l’intero arco di esercizio al pubblico della linea 1.