Ilgiorno.it - Processo annullato per una prova modificata. La Cassazione boccia il giudice: non era da rifare

Leggi su Ilgiorno.it

Un, ma non era da. Un’ordinanza del tribunale di Pavia nel gennaio 2023 avevail decreto di citazione a giudizio che la Procura aveva emesso nei confronti di un trentenne cinese: in seguito al ricorso del procuratore, lacon sentenza pubblicata a dicembre 2024 hail provvedimento dele disposto la restituzione degli atti al tribunale per procedere ulteriormente. La situazione non conforme al codice di procedura penale che ha portato alla decisione delera stata sollevata in sede di, quando il difensore dell’imputato aveva sollevato eccezione in quanto la polizia giudiziaria per fare le foto aveva rimosso i sigilli sulla merce sequestrata al suo assistito, ritenuta avere marchio contraffatto, senza avvisare l’imputato come invece prevede di fare la legge.