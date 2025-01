Ilgiorno.it - Nella borsa alimentari rubati, denunciato

A passo spedito si stava allontanando dal supermercato Carrefour con unadella spesa in mano. Ai carabinieri che il 2 gennaio stavano transitando in viale Matteotti a Pavia quel ragazzo non è passato inosservato. Fermato dai militari nei pressi della vicina via Boezio, Y.O.M.A. 24enne egiziano, è stato trovato con unache conteneva generiper 85 euro. Tutti i prodotti si ritiene siano stati prelevati poco prima dagli scaffali del supermercato senza pagarli. La merce è stata restituita al Carrefour, mentre il ragazzo è statoa piede libero. Non solo, durante la perquisizione personale l’egiziano è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish. è stato così segnalato anche alla prefettura. M.M.