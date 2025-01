Agi.it - L'ordinanza di decadenza di Todde scuote la Sardegna: gli scenari

AGI - Lo scossone al governo della Regionearriva la sera del 3 gennaio, venerdì. Un'/ingiunzione, firmata dalla presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari, Gemma Cucca, rischia di riportare laal voto di nuovo a poco piu' di un anno dalle ultime elezioni vinte il 25 febbraio 2024 dal Campo largo. Nelle 10 pagine visionate dall'AGI, in sette punti si contesta alla presidente Alessandrauna grave serie di irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali (per un totale dichiarato di 90.629 euro) che hanno indotto il Collegio a ingiungere al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, di avviare la procedura per dichiarare ladella consigliera regionale. Non solo: l', cheha annunciato di voler impugnare, è stata anche trasmessa alla Procura della repubblica di Cagliari, perchè valuti le "anomalie" riscontrate nelle dichiarazioni depositate.