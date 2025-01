Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: pazzesca Goggia, quinta davanti a Gut! Colturi manda in estasi l’Albania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Sara Hector (Svezia) 4072. Camille Rast (Svizzera) 3833. Zrinka Ljutic (Croazia) 3564. Federica Brignone (Italia) 3195. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 3096. Sofia(Italia) 2857. Lara(Albania) 2788. Lena Duerr (Germania) 2769. Cornelia Huetter (Austria) 25010. Mikaela Shiffrin (USA) 24513.23 “Riprendiamo da dove abbiamo lasciato.Contenta per il quinto posto, ma c’è un po’ di rammarico per la prima manche. Nella seconda, nonostante qualche sbavatura e quell’impuntata alla quartultima porta, è stata un’ottima gara. Avrei firmato. In allenamento allo Zoncolan ero leggermente dietro Hector, dunque sapevo di andare forte. Coppa del Mondo? Ho talmente tanto lavoro di set-up da fare, testando gli sci nuovi, che devo prendere quello viene, inutile pensare a cose che sono troppo in là.