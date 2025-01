Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders vince tra le moto, Chicherit torna in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:45 CAMION – Si infiamma la gara! Al rilevamento 213 Macik (MM Technology) prende il comando delle operazioni passando in 2:45:09. Van Den Brink (Eurol Rally Sport) è invece secondo a +0:31 davanti a un Koolen (MM Technology) in grande risalita e adesso addirittura terzo a 2:43. Quarto posto sempre per Soltys (Tatra Buggyra ZM Racing) a 2:55. Qualche problema per Zala (Skuba Team De Rooy), ora quinto a +3:34. 11:41 CAMION – I tre piloti disono letteralmente raccolti in un fazzoletto dopo il passaggio al KM 182, il cui aggiornamento è arrivato in ritardo. Van De Brink (Eurol Rally Sport), terzo al rilevamento precedente, adesso guida di nuovo la classifica con il tempo di 2:17.50 precedendo di appena due secondi Macik (MM Technology), secondo davanti a Zala (Skuba Team De Rooy FPT), attardato di +0:54.