Lily-Rose Depp rivela che uno dei film più amati dal padre l’ha traumatizzata da bambina

Leggi su Cinefilos.it

che uno deipiùdal” daqualedi Johnnyspaventata di più da. Figlia dell’attore che ha interpretato il famoso Capitano Jack Sparrow nella serie Pirati dei Caraibi e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, laè cresciuta immersa nella cultura, nell’arte e nel cinema, dividendosi tra gli Stati Uniti e la Francia. Ha debuttato nella recitazione con Tusk di Kevin Smith, prima di recitare in tutto il mondo, da The King di Netflix a The Idol della HBO.L’attore venticinquenne ha recentemente recitato al fianco di Bill Skarsgård in Nosferatu 2024 di Robert Eggers, remake dell’omonimoclassico sui vampiri del 1922, insieme a Willem Dafoe, Emma Corrin e Nicholas Hoult.