Le coltellate la fuga tra la folla il primo identikit | caccia al killer di via Tiraboschi

Bergamo. Un barista che ha assistito alla scena cita ‘Shining’: “Sembrava una scena di quel film, un film dell’orrore”. Purtroppo è tutto vero. Venerdì pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo di 36 anni è stato accoltellato a morte in via, pieno centro città. “Lo ha schiacciato contro il vetro di un negozio e lo ha colpito con quattro fendenti tra petto e addome, dall’alto verso il basso – racconta il barista -. In mano aveva un coltello da cucina, sarà stato lungo trenta centimetri”.La vittima è Mamadi Tunkara, 36enne originario del Gambia. Lavorava per conto dell’agenzia Top Secret come addetto alla sicurezza del Carrefour, supermercato che si trova al piano interrato dell’edificio al civico 53 (quello che al piano terra ospita l’Ovs). Ad accoltellarlo un uomo di colore, come lui.