Il ponte di via Cella. Transitabilità a rischio. Approvati lavori urgenti

Ildi vianon può più aspettare. Il 2025 sarà probabilmente l’anno in cui ci si metterà mano. Di sicuro è un bel passo avanti l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica-esecutivo della struttura sul Ronco che collega Madonna dell’Albero alla Ravegnana, alle porte della città. Si prevede una spesa complessiva di 276mila euro: cifra che "trova copertura nel Piano degli investimenti 2024", secondo quanto si legge nella delibera della giunta, approvata lo scorso 30 dicembre. Si tratta di un piano di interventi molto più leggeri rispetto al rifacimento in toto ipotizzato negli ultimi anni, con una spesa preventivata (nel 2018) di 1,7 milioni. Queiavrebbero dovuto essere eseguiti nel 2021, rimandati perché ritenuti non: "L’intervento poteva essere posticipato" aveva detto l’assessora dipubblici Federica Del Conte lo scorso settembre.