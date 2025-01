Notizie.com - Il giallo della bambina ferita da un proiettile, indagati la mamma e il papà: la piccola sta lottando per la vita. La pistola in casa per difendersi dai ladri

È avvolta dal mistero la vicendadi 3 anni che nel giorno di Capodanno è rimastada unpartito accidentalmente da una.Laera in. Sul caso ci sono i pmProcuraRepubblica di Brescia che hanno iscritto nel registro degli, dopo il padre, anche la madre. La tragedia è avvenuta in un villino in via Matteotti nel Comune di Gardone Val Trompia.Ilda unlae il: lastaper la(ANSA FOTO) – Notizie.comLaè ancora ricoverata in coma in ospedale in gravissime condizioni. Ilinfatti, dopo averla colpita su una guancia, ha trapassato la scatola cranica. Provocandole importanti danni celebrali. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori i racconti dei genitori su dove la rivoltella era posizionata e lasciata incustodita.