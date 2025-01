Bergamonews.it - Epifania in musica: tanti concerti a chiusura delle festività

Leggi su Bergamonews.it

In Bergamasca vengono propostiin occasione dell’. Per concludere il periodo, che volgono al termine dopo Natale, Capodanno e ora la data del 6 gennaio, in città e in diverse località della provincia si tengono vari momentili.Ecco gli appuntamenti.I giovani talenti di Ensemble Nuovi Orizzonti tornano a Bergamo con un progettole dal titolo “Go Crystal Tears”, pensato per salutare l’inizio del nuovo anno. Sabato 4 gennaio alle 20.45 alla chiesa di Sant’Andrea in Città Alta e domenica 5 gennaio alle 17.30 alla chiesa parrocchiale di Ponteranica Alta, i musicisti festeggeranno il nuovo anno con un programma inedito, attraverso un affascinante viaggio intorno a musiche di Couperin, Dowland e Purcell, rielaborate appositamente per l’occasione dal compositore Daniele Bonacina.