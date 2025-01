Liberoquotidiano.it - "Ecco il segreto": Jennifer Aniston, fisico mozzafiato a 55 anni? Cosa ha svelato

A 55vanta un. Il? Lo halei stessa in un'intervista al magazine People. In particolare, ha rivelato che la sua giornata inizia sempre con una bevanda speciale: un drink a base di Armra Colostrum, un integratore in polvere ricavato dal colostro bovino, mescolato con acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Il colostro, soprannominato “l'oro liquido”, è amato da molte celebrità per i suoi poteri rigeneranti. Durante l'inverno, poi, la nota attrice aggiunge alla sua bevanda un cucchiaino di zenzero e una goccia di miele di Manuka. Naturalmente, non manca poi l'attività fisica: la star della sit-com "Friends" ha detto di fare molto yoga, un po' di Pilates, il suo metodo 15-15-15 (un allenamento cardio di 45 minuti alla portata di tutti) e, da qualche anno, anche gli esercizi con Pvolve, un metodo di fitness funzionale a basso impatto basato sulla resistenza.