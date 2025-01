Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Bug Obiettivi Partite Settimanali Stagione 4 Regala Haaland Jolly Invernali

Nelle ultime ore si è scatenata una polemica da parte della community di EA Sports FC 25 a causa un bug che ha permesso a tanti fan della serie di ottenere gratuitamente la cartaper la modalità Ultimate Team dell’attaccante norvegese Erling.Infatti tutti coloro che hanno completato l’obiettivo4 dopo le ore 19:00 di venerdi 3 gennaio hanno ricevuto sempre questa versione del centroavanti del Manchester City che vale più di 1 milione di crediti.La software house alle ore 21:00 ha rilasciato un comunicato per avvisare la community che il bug è stato risolto ma ormai il “danno” era stato già fatto. Migliaia di giocatori erano riusciti già ad ottenere questa carta speciale in modo gratuito.Electronic Arts non ha parlato di compensazione, si è limitata a comunicare di avere risolto il problema e la reazione da parte della community non si è fatta attendere.