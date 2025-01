Panorama.it - Barcellona nel caos: niente proroga, perde Dani Olmo

Un vero, una figuraccia mondiale che lascerà traccia nella storia del. Le commissioni di controllo della Liga e della federazione spagnola hanno messo fine al tormentone della licenza die Pau Victor, i due unici colpi estivi della squadra. Entrambi schierati fino al 31 dicembre soltanto grazie a una deroga, scaduta con la fine dell’anno, ed entrambi ora costretti forzatamente ai box perché ilnon è riuscito a ottemperare in tempo alle normative che prevedono una tetto alla massa salariale.Vicenda che finirà in tribunale, dove però i dirigenti blaugrana hanno già perso i primi due round. La storia è nota: Ilha una situazione economico-finanziaria molto difficile e da un paio di anni sta impegnando asset futuri per riuscire a rispondere alle prescrizioni del Fair Play finanziario del calcio spagnolo.