Auto fuori strada sulla provinciale perde la vita un 35enne

Finisce con l’e, purtroppo, per lui non c’è stato niente da fare. Dopo tutti quelli registrati nel 2024, primo incidente mortale nel Salento in questo nuovo anno. Il tragico sinistro si è verificato nella mattinata di oggi59 che collega Manduria (in provincia di Taranto) a San Cosimo, in territorio sempre di Manduria. Are laè stato un giovane di 35 anni residente ad Avetrana. Non sono ancora note e in fase di accertamento le cause e i dettagli del gravissimo incidente, ma secondo una prima indicazione di quanto avvenuto, ilavrebbe perso il controllo della sua Renault Megane e sarebbe terminato con l’, finendo la sua corsa contro un albero., muore sul colpo unSul posto dell’incidente mortale sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamentodi Manduria che si sono occupati di liberare il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’e i sanitari del 118 che, purtroppo, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del