Ancona auto contro cabina del gas Morti marito e moglie indagato un altro conducente

È di dueil bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette ad. Stando alle ricostruzioni, un'di grossa cilindrata, Bmw nera, lungo la discesa di via Esino ha perso illlo ed è finitaaltri veicoli tra cui una panda che si è schiantatala colonnina di metano uccidendo due persone. Le vittime sono due coniugi 40enni: la dottoressa Lucia Manfredi, medico di Clinica Medica all'ospedale regionale di Torrette, e ilDiego Duca, autista del 118 di Perugia. La coppia lascia un figlio di 10 anni. La donna si trovava probabilmente a bordo della panda e sarebbe stat svalzata fuori nell'impatto mentre ilsi trovava sul marciapiede ma la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Intanto il pm diPaolo Gubinelli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti deldella Bmw: l'uomo resta al momento l'unico