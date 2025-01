Movieplayer.it - Amanda Seyfried, Sydney Sweeney e le star di The Housemaid annunciano l'inizio delle riprese con un video

Lionsgate ha annunciato con un divertentegirato sul set dalledi Theche ledel film sono iniziate. Lionsgate ha annunciato l'del film The, tratto dal bestseller scritto da Freida McFadden, con unche mostra i protagonisti dell'atteso film. L'account ufficiale del lungometraggio ha infatti pubblicato sui social media un divertente filmato che mostra il dietro le quinte e lementre reagiscono alla storia raccontata tra le pagine. L'annunciodi The, Brandon Sklenar e Michele Morrone sono stati scelti dal regista Paul Feig per i ruoli dei protagonisti di The. Ilritrae i quattro attori sul set durante il primo giorno del lavoro .