WWE: Level Up sarà sostituito da NXT Evolve

Poco prima di Natale era arrivata la conferma della chiusura definitiva di NXTUp, il programma incentrato sullo sviluppo dei giovani talenti che ancora non erano pronti per il passaggio definitivo in NXT e che nei mesi ha visto passare tanti nomi che poi sono diventati punti fermi al martedì sera, da Oba Femi a Stacks. Al suo posto, per ora, la WWE sta registrando il gioco a premi LFG – Legends & Future Greats, che vede alcuni rookie seguiti da vicino da alcune leggende del passato. Ma i piani a lungo termine sembrano prevedere un altro show.Il ritorno di Gabe Sapolsky come bookerCome riportato da Dave Meltzer all’interno della Wrestling Observer Newsletter, infatti, la WWE starebbe lavorando a un nuovo progetto chiamato NXT: lo show dovrebbe sostituire LVL Up più avanti nell’anno, e dovrebbe essere in parte simile al vecchio show, coinvolgendo giovani wrestler che però non fanno ancora parte del roster della NXT, con un format che però oltre a incontri sul ring avrà anche più storytelling, spazio per promo e segmenti nel backstage.