Tpl a Terracina, servizio attivo fino a giugno 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2024 – La Giunta Comunale diha approvato la delibera per il Programma di Esercizio del Trasporto Pubblico Locale da gennaio. Entro il 1 luglio, infatti, è fissato l’avvio delle unità di rete con la gestione che passerà alla Regione Lazio attraverso la società regionale Astral, come disposto dal modello dei trasporti approvato nel 2020 dalla stessa Regione.Ailè attualmente erogato in proroga dal Consorzio CO.TRI., eall’entrata in vigore delle nuove unità di rete le funzioni relative alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale resteranno in capo agli Enti locali. Per questo la Giunta Comunale ha approvato il programma di esercizio che garantisce ildi trasporto localeall’entrata in vigore delle nuove unità di rete.