Thorstvedt Il primo ’straniero’ a vincere

Forse è un segno di questi tempi globalizzati, e forse anche un segnale al tanto che resta di un campionato che vede il Sassuolo guardare, oggi, tutti dall’alto. Lo scopriremo solo ‘giocando’: intanto registriamo come sia Kristianil ‘neroverde dell’anno’, ovvero il giocatore del Sassuolo che nel corso dell’anno solare risulta avere la media voto più alta, rispetto almeno alle valutazioni assegnate al ‘Carlino’. Un segno dei tempi perché, a memoria di cronista, è il‘straniero’ a sedersi sul gradino più alto del podio nella ‘nostra’ speciale classifica, e un segnale rispetto a quel che verrà perché ‘Thor’, natali norvegesi, 25 anni, figlio d’arte, arrivato in neroverde dal Genk all’inizio della stagione 2022/23, è una della tante ‘star’ rimaste, dopo la retrocessione della scorsa primavera, per cercare di riportare il Sassuolo in A.