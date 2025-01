Sudcorea fallito tentativo di arresto del presidente sospeso Yoon

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 gen. (askanews) – L’agenzia statale anticorruzioneno havenerdì undi arrestare ilSuk-yeol per il suodi instaurare la legge marziale, dopo un confronto duro durato ore tra gli investigatori e il personale di sicurezza presidenziale. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione dei funzionari di alto livello (CIO) ha dichiarato di aver interrotto l’esecuzione del mandato circa cinque ore dopo l’arrivo dei suoi investigatori presso la residenza presidenziale per arrestare. “Abbiamo determinato che l’esecuzione del mandato disarebbe stata praticamente impossibile a causa del confronto in corso e l’abbiamo sospesa per garantire la sicurezza del personale sul posto di fronte alla resistenza incontrata”, ha dichiarato il l’ufficio in un comunicato stampa.