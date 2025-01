Lanazione.it - Proxima Music riparte con una settimana di lezioni a porte aperte

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Unadedicata alla scoperta dellaa e del canto con. Il nuovo anno della scuola dia aretina prenderà il via da martedì 7 gennaio con la ripresa dei corsi e, come tradizione, lanza sarà caratterizzata da un ciclo digratuite in programma fino a sabato 11 gennaio che permetteranno di vivere un primo avvicinamento al mondo delle sette note. Gli incontri verranno ospitati dalla sede diin via Severi e saranno rivolti ad aspirantiisti e cantanti di ogni età, dai bambini agli adulti, che potranno fare affidamento sulla disponibilità di un gruppo con ventitré docenti per misurarsi in un nuovo percorso artistico che porta anche benefici in termini di autostima, creatività, memoria, concentrazione ed espressività.