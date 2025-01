Ilgiornaleditalia.it - Nuovo Codice della Strada, i farmaci vietati che fanno scattare multe e ritiro della patente, dalla Tachipirina al Brufen al Moment al Nurofen all'Aspirina - L'ELENCO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il testo di legge entrato in vigore parla genericamente di "sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope", per questo anche dei comuni antidolorifici e decongestionanti possono far risultare un guidatore positivo ai test durante un controllo Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore ilCo