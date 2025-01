Thesocialpost.it - Nuova truffa telefonica: si spacciano per carabinieri, attenzione alla tecnica dello spoofing

Leggi su Thesocialpost.it

Il telefono suona. Una voce all’altro capo dice: «Pronto? Siamo i». Ma è tutta una messa in scena. Questa è lache sta girando da Piacenza finoSardegna, colpendo chiunque, senza fare distinzioni.Leggi anche: Investita sulle strisce, Sandra è morta dopo 10 giorni di agonia: era scampata a un tentato femminicidioUn ex poliziotto di Piacenza ha raccontato la sua esperienza. È successo poco dopo pranzo. Una voce maschile, con tono incerto, si è presentata come un colonnello, chiamando dal numero del centralino dei. «Mi ha chiesto se avessi subìto tentativi di», spiega l’uomo. La domanda però veniva riformulata più volte, come se volesse costringerlo a dire “sì”.Hanno adescato il pensionato sbagliatoIl pensionato non si è fatto ingannare.