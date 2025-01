Gamberorosso.it - L'estrattore primordiale: archeologia e attualità del brodo, dalle leggende alle ricette d'autore

Leggi su Gamberorosso.it

Le prime forme di cottura adottate dall’uomo in epoca preistorica usavano l’azione diretta del fuoco sui cibi. Per passare dall’abbrustolire la carne sulle braci a metodi più evoluti sono passate centinaia di migliaia di anni. Lo stadio successivo è stato quello della cottura mediata da un’altra sostanza, tipicamente un liquido nel caso della bollitura o un grasso nel caso della frittura. Naturalmente serviva un livello di tecnologia superiore, ovvero la possibilità di cuocere all’interno di contenitori che reggessero il contatto con il fuoco e che al tempo stesso ne trasmettessero il calore. La ceramica, il primo materiale usato a questo scopo, si diffuse durante il neolitico presso popolazioni stanziali: i contenitori in questo materiale erano infatti troppo pesanti e fragili per essere usati da gruppi che vivevano di caccia e raccolta e quindi nomadi o esmi-nomadi.