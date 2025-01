Agi.it - La procura generale si oppone ai domiciliari per Abedini. "Non ci sono garanzie che non scappi"

AGI - Latricedi Milano, Francesca Nanni, ha espresso parere negativo alla richiesta della difesa di far ottenere ia MohammadNajafabadi. In una nota relativa al parere negativo alla scarcerazione di MohammadNajafabadi, latricedi Milano Francesca Nanni spiega che la "messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del consolato dell'Iran unitamente a eventuali divieti di espatrio e all'obbligo di firma non costituiscano un'idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga del cittadino di cui gli Usa hanno chiesto l'estradizione". "Quanto al merito delle accuse mosse dalle autorità statunitensi - prosegue Nanni - ci si riserva una completa e approfondita valutazione all'esito degli atti che verranno trasmesse dalle predette autorità".