Juventus-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match a Riad. In Arabia Saudita va in scena la seconda semifinale di Supercoppa italiana: in campo. I bianconeri si sono qualificati alle final four, nuovo format confermato dopo il debutto dello scorso anno, grazie alla vittoria della scorsa edizione di Coppa Italia, mentre i rossoneri con il secondo posto nella Serie A 2023/24. La sfida traè in programma oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 20. Ecco le(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta(4-3-3): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicaosarà trasmessa, come tutte le partite della Supercoppa italiana, in esclusiva televisiva sui canali Mediaset, in particolare su Canale 5.