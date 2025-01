Ilgiorno.it - I cambiamenti climatici. La Valchiavenna alla guida di un progetto europeo

Leggi su Ilgiorno.it

CHIAVENNALa Comunità montana dellasi pone al centro di una nuova iniziativa europea per affrontare ie aumentare la resilienza delle regioni europee. IlEuradapt, finanziato dal programma Interreg Europe, punta a migliorare le politiche locali e regionali per l’adattamento climatico attraverso la collaborazione fra le autorità locali e regionali a livelloe lo scambio di buone pratiche. Ilnasce dconsapevolezza che il cambiamento climatico rappresenta una sfida globale che richiede risposte concrete sia a livello locale che regionale. L’obiettivo delè migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche in settori cruciali come la gestione delle risorse idriche, i sistemi alimentari sostenibili, le infrastrutture critiche e la governance partecipativa.