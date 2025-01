Ilrestodelcarlino.it - I bianconeri cedono alla distanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ un Cesena in difficoltà, in fase involutiva come risultati e gioco e che dsosta (ritorno in campo domenica 12 gennaio alle 17,15 al Manuzzi con il Cittadella) e dal mercato (che resterà aperto fino alle 24 del 3 febbraio) dovrà ritrovare la forza per risalire come nella prima parte del girone di andata quando aveva convinto in risultati e prestazioni. Idovranno anche migliorare la tenuta dei responsi dei secondi tempi infatti secondo la graduatoria che scaturirebbe se le gare finissero dopo 45 minuti, i romagnoli non sarebbero al decimo posto attuale con 25 punti (5 sconfitte nelle ultime 6 gare di campionato) ma quinti con 29 punti, una media di 1,45 a gara, 7 vittorie, 8 pari e 5 sconfitte, 15 gol fatti e 11 subiti. Questo in una graduatoria relativa solo ai primi 45 minuti.