Top-games.it - I 5 videogiochi più controversi di sempre

Cari amici di Top Games, oggi vi proponiamo una classifica alquanto particolare, dove vi diremo quali sono secondo noi i 5piùdi.Si sa che isono una forma di intrattenimento che spazia tra i generi più diversi, dalla fantascienza all’horror, dalla simulazione alla strategia. Ma non tutti i giochi sono stati accettati dal pubblico e dalla critica allo stesso modo. Ecco a voi i 5 giochi che sono stati più bersagliati negli anni.5. Hatred (2015), il primo dei piùper la criticaHatred è uno sparatutto in terza persona che ha come protagonista un personaggio senza nome che decide di iniziare una “crociata per il genocidio” contro la società, uccidendo indiscriminatamente chiunque incontri sul suo cammino.Il gioco è stato criticato per la sua violenza gratuita, il suo tono nichilista e la sua mancanza di una trama o di una motivazione per le azioni del protagonista.