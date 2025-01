Dilei.it - Grande Fratello, cambia ancora la programmazione: quando torna in onda

Si. Ilnon va inil 6 gennaio per lasciare spazio alla finale di Supercoppa insu Canale5 ma nemmeno nella prima serata del 7, per la quale è atteso il debutto di Amore e Vendetta – Zorro. Il reality di Alfonso Signorini si sposta quindi per favorire la trasmissione della serie spagnola che inizialmente era prevista per la scorsa stagione ma che invece inizia adesso. Mava inla prima diretta del 2025?inilAlfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli,inl’8 gennaio. Questa la data per la prima diretta del 2025, quella che segue alla prima serata del 30 dicembre in cui abbiamo assistito all’eliminazione delle Monsè, Maria e sua figlia Perla Maria Paravia, e al ritiro di Pamela Petrarolo che ha deciso di lasciare il gioco perre dalla famiglia che aveva bisogno di lei.