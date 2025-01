Lanazione.it - Firenze, torna Tesori Nascosti: la rassegna di film 'dimenticati' allo Spazio Alfieri

Leggi su Lanazione.it

, 3 gennaio 2025 - A gennaio, ogni martedì,, la seconda edizione di. Dalla prima edizione improntata sul cinema al femminile, quest'anno il focus dellamira a recuperare deiche non hanno ricevuto la giusta attenzione quando sono usciti in sala o che sono completamente spariti dopo il passaggio sul grande schermo. Ne è un esempio Loro di Paolo Sorrentino. Diviso in due capitoli, usciti al cinema nella primavera del 2018, ilsu Silvio Berlusconi è sparito nel nulla dopo essere stato distribuito in sala. Uno dei grandi successi di questa stagione è stato The Substance di Coralie Fargeat. Una ragione in più per inserire nellaRevenge, il sorprendente ed esplosivod’esordio della Fargeat. Un rape and revenge al sangue dove la regista francese utilizza con lucidità e intelligenza i codici del genere di appartenenza in ottica femminista (7/1, ore 21.