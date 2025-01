Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 7 all’11 gennaio 2025: arriva il divorzio tra Nihan ed Emir

Leggi su Superguidatv.it

Dopo una lunga pausa natalizia, martedì 7(Kara Sevda) tornerà a tenerci compagnia nel consueto appuntamento in daytime e in quello del giovedì sera su Canale 5. I nuovi episodi che vedremo in questo iniziosi preannunciano particolarmente ricchi di colpi di scena. Kemal epotranno festeggiare ilufficiale tra la protagonista ed, ma quest’ultimo continuerà a tramare alle spalle di Soydere.settimanalifinoKemal esi troveranno in tribunale, in attesa dell’udienza ditra la donna ed. Il ritardo di Kozcuo?lu desterà qualche preoccupazione nella protagonista e in Soydere, ma alla fine tutto si risolverà per il meglio e la coppia potrà gioire quando ilsarà dichiarato ufficiale.