Quotidiano.net - Dall'altra parte della terra: tradizioni curiose e riti speciali

Leggi su Quotidiano.net

Lo sappiamo: la Befana, rappresentata come una vecchietta che vola su una scopa portando dolci e regali ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, è una figura folkloristica tipica, o forse sarebbe meglio dire, esclusivatradizionale italiana. Detto ciò, vi siete mai chiesti come si celebra il 6 gennaiodel modo? Diciamo subito che negli Stati Uniti non si festeggia l’Epifania come da noi e di certo non conoscono la figuraBefana. Negli USA la tradizione delle calze appese al camino è tipicamente natalizia ed è Babbo Natale (e non la Befana) a riempire di dolci le calze dei bambini per fargliele trovare la mattina del 25 dicembre. In verità c'è una ricorrenza che gli statunitensi festeggiano ogni 6 gennaio: stiamo parlando del Carnevale di New Orleans, che inizia per l'appunto il 6 gennaio e termina il Martedì Grasso con una grande sfilata in maschera per le stradecittà; ma questa è tutta un'storia.