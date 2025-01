Ciclocross X²O Badkamers Trofee Sweeck vince a Koksijde Acuto di Agostinacchio tra gli Juniores

Leggi su Sportface.it

, nella prova dell’X2O2024/2025, è Laurensa trionfare in una gara caratterizzata dalle assenze di lusso, su tutte quella di Mathieu Van der Poel. Seconda posizione per Tibor Del Grosso, mentre Toon Aerts è riuscito a conquistare il terzo posto dopo una battaglia con Pim Ronhaar, Joran Wyseure, Eli Iserbyt e Toon Vandebosch. Ma a sorridere è anche l’Italia che si gode l’exploit tra gli junior del 17enne Mattia, già campione d’Europa in carica nella categoria giovanile.ISERBYT RESTA LEADERAssente come detto Van der Poel, alle prese con un fastidio al costato a seguito di una caduta avvenuta la scorsa settimana a Loenhout. “Questa è davvero una delusione perchéè una delle mie gare preferite – aveva dichiarato il sei volte campione del mondo, annunciando il forfait – È dove ho vinto il mio primo titolo mondiale, per esempio (tra gli junior nel 2012, ndr).