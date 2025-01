Donnapop.it - Carlo Conti è un genio, dopo Sanremo farà un nuovo programma con vecchie glorie (altro che reality show!)

Leggi su Donnapop.it

non smette mai di sorprendere e,il successo die del suo amato Ora O Mai Più, sta preparando unimperdibileper Rai1. Con Come Prima Più Di Prima, il celebre conduttore porta in scena un mix esplosivo che mescola il meglio di talente varietà, con un cast didel piccolo schermo pronte a tornare sotto i riflettori.Unche si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti della televisione di una volta e per chi vuole vedere i volti più iconici degli anni Novanta in una veste completamente nuova.Come Prima Più Di Prima: come funziona ildi?Come Prima Più Di Prima, titolo che cita la celebre canzone di Tony Dallara, vedrà in gara un gruppo di “cinquantenni che vogliono mettersi in primo piano” e che hanno calcato i palcoscenici televisivi degli anni Novanta.