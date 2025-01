Agi.it - Calano gli incidenti stradali a Capodanno, impiegate più di 27mila pattuglie

Leggi su Agi.it

AGI - A2025, "grazie al massiccio impegno delle forze dell'ordine" e "all'attività di prevenzione e vigilanza" rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è registrato un calo del 21% degli. Lo rendono noto con un comunicato congiunto il ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture e Trasporti. In particolare, si sono verificati 429(rispetto ai 482 del 2024) con 240 feriti (erano stati 305 nel 2024) e 9 morti (10 un anno fa). Nel corso dei controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale da 27.200della Polizia stradale e dei Carabinieri, sono state contestate 12.040 violazioni al Codice della strada, tra cui 4.134 per superamento dei limiti di velocità, 538 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 153 per uso scorretto del cellulare alla guida.