Berrettini rivincita istantanea | di nuovo tra i grandi

, la doppia profezia fa sperare gli italiani.La luce si è spenta dopo un primo set assolutamente impeccabile. Ma ci sta, considerato che Matteodovrà faticare un bel po’ prima di ritrovare, ci e gli auguriamo presto, quella continuità che purtroppo gli manca da tempo ormai immemore. La motivazione c’è, la voglia di rifarsi pure, ma dovrà mettere parecchi match nelle gambe per tornare, come spera, agli antichi fasti.: ditra i(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn obiettivo che, anche al netto della sconfitta subita al primo turno dell’Atp 250 di Brisbane da Jordan Thompson, non ci appare poi così irraggiungibile, anzi. Non sarà certo un ko, del resto, dopo tutto quello che ha passato, a spegnere la fiamma che è tornata ad ardere nei suoi occhi, benché molti detrattori, sui social network, si siano affrettati a dargli contro una volta appreso che la trasferta in Australia non era iniziata esattamente nel migliore dei modi.