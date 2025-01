Quotidiano.net - Assunzioni agenzia delle dogane e dei monopoli: come candidarsi

Leggi su Quotidiano.net

Il 2025 inizia con nuove opportunità di lavoro nel settore della pubblica amministrazione; 415, per la precisione, tante quanti sono i posti resi disponibili sul territorio nazionale (10 riservati alla provincia autonoma di Bolzano)dall’e dei, che ha appena indetto un concorso per la selezione di assistenti amministrativi tributari. I requisiti Per partecipare è necessario essere maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e cittadini italiani.Gli interessati devono avanzare la loro candidatura tramite il Portale unico del reclutamento https://www.inpa.gov entro le 17 del 20 gennaio 2025. Per collegarsi è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.