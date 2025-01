Spazionapoli.it - Supercoppa, l’Inter piega l’Atalanta con la doppietta di Dumfries

Leggi su Spazionapoli.it

ha battuto, qualificandosi così per finale di, grazie alladi.Da pochi minuti è terminato il primo atto della Final Four diitaliana tradi Simone Inzaghi edi Gian Piero Gasperini. A staccare il pass per la finale è stata la ‘Beneamata, grazie allasiglata nel corso del secondo tempo da Denzel, dunque, lunedì prossimo affronterà la vincente dell’altra semifinale che di giocherà domani, ovvero quella tra la Juventus di Thiago Motta ed il ‘nuovo’ Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, bisogna dire che questa sera ha vinto la squadra che ha meritato di più il successo finale.stacca il pass per la finale dicon ladiIl team guidato da Simone Inzaghi, infatti, ha avuto delle occasioni sin dai primissimi minuti, vedi l’occasione avuta da Mkhitaryan a pochi secondi dal fischio iniziale della partita.