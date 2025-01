Lanazione.it - Nuovi treni regionali in Toscana, il piano del 2025

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 gennaio– Importanti investimenti sulla mobilità su rotaia per l’anno appena iniziato: nelinsono già 137 iin servizio, altri 17 in arrivo. Cento in tutto i convoglisul territorio nazionale nel, per un investimento economico di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati. In cifre, ilper il Regionale ditalia si apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dalstrategico-2029 del Gruppo FS Italiane. "Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e Province Autonome, committenti del servizio, nel periodo 2019-2024, sono stati consegnati 540di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero deiin circolazione – si legge nel comunicato di Ferrovie dello Stato – Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.