Liberoquotidiano.it - "Mi hanno tolto gli occhiali, dove mi fanno dormire": la telefonata drammatica di Cecilia Sala

La prigione di Evin non è una passeggiata. E la detenzione dine è una prova. La giornalista italiana dorme per terra, su una coperta, in una cella lunga lo spazio giusto per potercisi sdraiare a malapena. L'unico lusso, come riporta ilCorriere, è una coperta aggiuntiva, per combattere un freddo micidiale che fiacca sia il corpo che la mente.non vede nessuno dal 27 Dicembre, quando ha incontrato l'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei. E nemmeno con le guardie del carcere ha un minimo rapporto, perché le passano il cibo attraverso una fessura nella porta della cella, perlopiù datteri. Il pacco che si diceva avesse ricevuto, quello con cioccolato, sigarette, maglioni, libri e una mascherina necessaria per proteggersi da una luce al neon sparata nelle celle h24 e che rende il sonno una vera e propria battaglia di nervi, quel pacco lì non è mai arrivato.