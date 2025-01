Lanazione.it - La T Gema in Coppa Italia: tutte le combinazioni. Accesso alle Final Four anche con una sconfitta

Le speranze di una permanenza in Valdinievole delladi Serie B Nazionale sono ormai esclusivamente riposte ne La T Tecnica. I risultati della diciottesima giornata di regular season in Serie B Nazionale hanno infatti sancito la matematica esclusione della Fabo, detentrice della, dprossimein programma a Genova il 14 e 15 marzo 2025. Natali e compagni non potranno dunque difendere il titolo conquistato nove mesi fa a Roma:nella più rosea delle ipotesi, gli Herons chiuderebbero il girone d’andata al secondo posto, appaiati ai cugini, e sarebbero dietro a causa dello scontro diretto sfavorevole. Il trofeo potrebbe comunque non muoversi da Montecatini: dipende tutto dai leoni termali che al momento sono in pole position per aggiudicarsi l’ultimo pass utile per la kermesse tricolore, gli altri tre se li sono già accaparrati ufficialmente l’imbattibile Roseto, capolista a punteggio pieno del girone sud, oltre a Legnano e Treviglio, rispettivamente prima e seconda del raggruppamento A.