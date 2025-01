Nerdpool.it - Jason Momoa porta Lobo nel DC Universe: un personaggio visto una sola volta in live-action

Leggi su Nerdpool.it

La notizia che, il celebre interprete di Aquaman, sarànel film Supergirl: Woman of Tomorrow di DC Studios, ha acceso i riflettori su questointergalattico.è uno dei cacciatori di taglie più famosi di DC, noto per il suo linguaggio colorito e per il suo ruolo a metà tra antieroe e villain. La sua forza straordinaria lo rende persino capace di competere con Superman. Se una generazione di lettori lo ricorda per le sue scorribande nei fumetti, e un’altra lo conosce grazie alla versione animata doppiata da Brad Garrett in Superman: The Animated Series e Justice League Unlimited, pochi sanno cheha già fatto un’apparizione in. Questo debutto, tuttavia, è passato quasi inosservato.in Krypton: un’apparizione sorprendenteNel 2019, la serie prequel di Superman Krypton, prodotta da Syfy, ha introdottonella sua seconda stagione.