Inter-Atalanta probabili formazioni per la Semifinale di Supercoppa Italiana

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 20:00 italiane (22:00 locali), l’affronterà l’nella primadellaa Riad, in Arabia Saudita. Ecco ledelle due squadre.PROBABILE FORMAZIONE CASA – Simone Inzaghi punterà sul collaudato 3-5-2. Davanti a Yann Sommer, ci sarà una linea difensiva composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. L’assenza di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Matteo Darmian, nuovamente a disposizione, dovrebbe partire dalla panchina ma rappresenterà un’alternativa preziosa a gara in corso. In attacco, il tandem formato da Lautaro Martínez e Marcus Thuram sarà chiamato a guidare la squadra verso la finale. L’ultima volta che i due hanno trovato il gol nella stessa partita risale a 237 giorni fa, in occasione del 5-0 sul Frosinone della scorsa stagione.