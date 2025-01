Metropolitanmagazine.it - Indiscrezione gossip bomba: “Geolier presto papà, la fidanzata Chiara Frattesi è incinta”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e lapotrebbero diventare genitori, a rivelare laè stato Fabrizio Corona e il suo Dillinger News. L’sarebbe anche stata poi confermata all’esperta diDeianira Marzano da una nota influencer, di cui però non ha fatto il nome., sorella di Davide, calciatore dell’Inter, esono legati da alcuni mesi. Le prime indiscrezioni su una loro possibile storia d’amore risalgono all’estate 2023, dunque è poco più di un anno che loro sono legati. A ipotizzare che il cantante e l’influencer fossero una coppia è stato il settimanale Chi che aveva condiviso una loro paparazzata mentre erano in vacanza in Sardegna. La conferma arrivò dai diretti interessati alcuni mesi dopo.Secondo iche stanno circolando in queste ore,sarebbe al secondo mese di gravidanza.