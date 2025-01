Nerdpool.it - In attesa della stagione 2, gli auguri di buon anno da Frieren

Mentre il Capodsi avvicina in tutto il mondo, gli editori di manga e gli studi di anime spesso condividono immagini promozionali per i più grandi show in uscita in questo momento. Queste nuove immagini chiave vengono utilizzate come promozione per anime in arrivo o serie popolari che continuano a generare profitti. Di solito, queste promozioni di Capodpresentano i personaggi degli show che fqualcosa di correlato alla festività. L’editore giapponese Shogakukan e lo studio di anime Madhouse hcondiviso una promo di Capodper uno dei loro più grandi successi,: Beyond Journey’s End. L’immagine promozionale mostrache indossa un kimono bianco con fiori blu mentre fa una posa buffa.Mentre le versioni anime e manga dipossono essere solenni e serie, l’elfa ha anche un lato giocoso nella sua personalità, che l’immagine di Capodcattura.